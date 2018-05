Le imbarcazioni "da premio" di Lino Daziari

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30, fino al 12 giugno, una esclusiva esposizione di modelli di imbarcazioni di diverse epoche e di plastici a tematica portuale, realizzati dal collezionista ravennate Lino Daziari.

Per Daziari è una passione, che dura da oltre quarant’anni. Sono sessanta le medaglie d’oro conquistate da questo artista del modellismo navale; premi ricevuti in Campionati nazionali, europei e mondiali.

Ex odontoiatra, associato al Nautic Club Avis di Ravenna e alla Navimodel di Milano, Lino Daziari lavora con passione, pazienza e grandissima abilità manuale. Nel 1983 partecipò al primo Campionato del mondo di navimodellismo a Liegi, in Belgio, con la Goletta francese, La Toulonnaise, vincendo la medaglia d’oro e col passare del tempo tante altre medaglie d’oro si sono aggiunte a quella di Liegi.

Nel suo piccolo laboratorio “casalingo” ogni singolo pezzo è progettato e autocostruito. Ogni opera richiede due o tre anni di lavoro, a volte cinque; i materiali usati sono legni di varie essenze, ottone, rame, acciaio inossidabile, alluminio, diverse resine, oro.

Ogni modello, prima di essere presentato davanti alle più importanti giurie, deve rigorosamente superare un esame importantissimo: il parere della moglie Nina, la prima in assoluto a vedere il compimento del lavoro, dopo giornate e nottate trascorse nel piccolo laboratorio di Ravenna.