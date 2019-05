"Le immagini della musica”: al Mar una nuova conferenza promossa dall’istituto Verdi

Prosegue giovedì 23 maggio, alle 16 alla sala Martini del Mar, il ciclo di conferenze “Dietro la musica: orientamenti e metodi di ricerca per la pedagogia e la didattica della musica”, organizzato dall'istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi in collaborazione col dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna. Gli incontri sono dedicati ai vari ambiti della ricerca musicologica ed offrono diverse indicazioni di lavoro, aprendo un ventaglio di risposte ai principali interrogativi sulla necessità di educare alla musica e per la musica.

L’incontro di domani sarà dedicato a “Le immagini della musica: prospettive e progetti di iconografia musicale”. Interverrà Nicoletta Guidobaldi, professoressa ordinaria di Musicologia e Storia della musica all'Università di Bologna presso il campus di Ravenna.

I prossimi appuntamenti: giovedì 30 maggio “Storiografia della musica medievale e rinascimentale”; giovedì 6 giugno “Dalla tradizione all'innovazione: metodologie e nuove tecnologie nell'educazione musicale”.