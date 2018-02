Le incantevoli coreografie de "Il lago dei cigni"

Il lago dei cigni, titolo emblematico del balletto “sulle punte”, giunge al Teatro Goldoni di Bagnacavallo grazie alla Compagnia Nazionale Raffaele Paganini quale appuntamento speciale sabato 10 febbraio alle ore 21. Le coreografie dello spettacolo sono Chiara Di Giulio, mentre la regia è firmata da Luigi Martelletta.

Protagonista della meravigliosa storia d’amore è la principessa Odette, trasformata in un cigno dal mago Rothbart che, tutte le notti a mezzanotte, ritrova insieme alle sue compagne sembianze umane per alcune ore. Incontra così il principe Sigfried che si innamora di lei e promette di liberarla.

Ma al ballo al castello voluto perché il principe potesse scegliere la propria sposa, il mago si presenta vestito da cavaliere con la figlia Odile vestita da cigno nero.

Sigfried viene sedotto e dopo averla scelta come sposa si accorge dell’inganno e fugge verso il lago dove Odette e le sue compagne piangono il loro destino.

È qui che giunge Rothbart che scatena una tempesta che travolge i due innamorati.

Lo spettacolo vive della lettura approfondita che Luigi Martelletta, per anni primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, ne ha saputo dare, valorizzando aspetti del libretto mai sottolineati prima.

Fortemente legato alla tradizione accademica, Luigi Martelletta propone un lavoro stilisticamente più snello, più vivace, alleggerendo tutti i manierismi e le pantomime che fanno parte del repertorio classico.

Non mancheranno però tutte quelle danze e quell’itinerario danzato che molti conoscono e si aspettano: i cigni, la danza spagnola, la danza russa, il valzer, i passi a due, e molto molto altro..

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche sabato 10 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 presso il botteghino del Teatro Goldoni (Piazza Libertà 18, Bagnacavallo – tel. 0545/64330).

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: da 21 a 12 euro - Info: 0545/64330 e www.accademiaperduta.it