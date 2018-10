Le legioni romane sfilano in città

Pace e Guerra. Mare e terra. Scene di vita dal passato: il 13 e il 14 ottobre si tiene a Ravenna e Classe una rievocazione storica a cura della Legio I Italica.

Il mito universale della Legio I Italica, voluta da Nerone, rivive per proporre un ponte ideale tra il MAR (Museo d'Arte della città) e CLASSIS Ravenna, il nuovo Museo che aprirà i battenti presso l'ex Zuccherificio di Classe, a partire dal primo dicembre.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre si entra a contatto diretto con la straordinaria quotidianità di un corpo militare che ha fatto la storia di Roma e dell'Europa. Come se rientrasse da una delle molte campagne vittoriose che hanno punteggiato i tre secoli e più di attività della Legio I Italica, il 13 ottobre, lungo la strada che congiunge piazza Kennedy e il Mar (via Roma), sfileranno i Legionari, a ricreare un corteo in onore dell'Imperatore Claudio, che entrò in trionfo a Ravenna al termine della vittoriosa Campagna di Britannia.

Il corteo, con avvio da Piazza Kennedy, proseguirà lungo via XX Settembre, Piazza del Popolo, via Diaz e via di Roma, fino al giardino antistante il Mar. Qui giunti, i Legionari Romani si posizioneranno di fronte all'ingresso del Museo e accompagneranno il corteo alla mostra ?War is over. Per i partecipanti al corteo è previsto l'ingresso gratuito alla mostra dalle ore 16 alle ore 18.

Il giorno successivo, domenica 14 ottobre, dalle ore 16 alle ore 18, nella sala Martini del MAR, proiezione del video Transatlantici, scenari e sogni di mare di Studio Azzurro Produzioni s.r.l. con anteprima inedita dedicata al Rex e al

Lusitania. Ingresso libero.

Sempre domenica 14 ottobre, dalle ore 10, al Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio, si potrà liberamente accedere all'accampamento militare romano che accoglierà i Legionari impegnati nella rievocazione.

Il castrum ravennate, composto da una serie di tende, tra cui la tenda pretoria (del legato imperiale), sviluppa un precorso didattico comprensivo di aree tematiche tra cui la cucina, la religione, la vita da campo e l'addestramento militare. Saranno organizzate attività didattiche rivolte ai bambini e si potrà essere partecipi della vita e delle consuetudini all'interno di un accampamento militare romano.

Dalle ore 14 alle ore 17, nella sala proiezioni del Classis, in anteprima esclusiva riservata a 300 persone, anticipazione del video Ravenna Capitale, che diventerà parte integrante dell'apparato multimediale del Museo. Attraverso ricostruzioni grafiche, il video ripercorre le principali fasi storiche che portarono Ravenna a diventare una grande capitale. Ingresso gratuito, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili: tel. 0544 32512 (da lunedì a domenica, ore 10 - 17).