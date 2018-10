“Le loro voci”: uno spettacolo che racconta il dramma del femminicidio

Una pluralità di voci per dare voce a chi la voce non l’ha più: sono le vittime di femminicidio a parlare in “Ferite a morte”, il libro-spettacolo di Serena Dandini che racconta con amara ironia le storie delle donne uccise dai propri mariti, compagni, ex.

Il reading verrà riproposto a Faenza domenica 21 ottobre alle ore 17.30 presso il Teatro della Chiesa di Santa Maria Maddalena (Piazza Bologna, 8) dove le volontarie dell’Associazione Sos Donna e le attrici della Compagnia delle Feste si esibiranno nel remake di “Le loro voci” lo spettacolo con i brani di “Ferite a morte”. Cinque donne impegnate sul palco per raccontare undici storie di altre donne come loro, inascoltate e morte per mano di un uomo.

Le cinque “lettrici” impegnate nello spettacolo sono Barbara Giannotti, Simona Martini e Paola Tampieri, volontarie dell’Associazione Sos Donna, e Tiziana Asirelli e Nisia Taroni della Compagnia delle Feste. Saranno accompagnate da alcuni intermezzi musicali a cura del musicista Stefano Cortesi e dalle interpretazioni danzate di Tatiana Affanni del Gruppo Ameral.

Ingresso a offerta libera.