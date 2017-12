Le melodie di Natale dell'Oratorio de Noël

Ultima occasione per ascoltare l'Oratorio de Noël di Camille Saint-Saëns: dopo il grande successo di pubblico registrato nel Bolognese e a Faenza, la mini tournée de LaCorelli si conclude giovedì 28 dicembre alle ore 21.00 alla Sala Tamerice di Castiglione di Ravenna.

Il concerto, offerto dall'Associazione Culturale U. Foschi, è ad ingresso gratuito, con la sola offerta libera: in scena l'Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli, il Coro Jubilate e l'Ensemble Armonie Bizantine, diretti da Martina Drudi. La rosa dei solisti è composta da: Federica Giorgia Venturi (Soprano), Daniela Bertozzi (Mezzo Soprano), Elisa Gentili (Contralto), Paolo Gabellini (Tenore) e Giacomo Contro (Basso).

Un'occasione imperdibile per gli amanti della buona musica e per chi è alla ricerca dell'atmosfera natalizia più autentica e vera: è questo lo spirito che anima ogni pagina dell'Oratorio de Noël per cinque voci, coro misto, archi, organo e arpa. Un'opera in latino basata su testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, in cui la peculiare strumentazione cameristica si combina alla perfezione con le parti liriche solistiche e gli interventi del coro, creando un'atmosfera sonora suggestiva e magica, che ha portato questo Oratorio di Natale a diventare una delle opere più rappresentate di Saint-Saëns.