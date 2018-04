Le meraviglie delle valli in un tour a contatto con la natura

Il Museo NatuRa di Sant’Alberto e il Centro Visite Cubo Magico Bevanella propongono un weekend ricco di escursioni ed eventi scientifici.

Il programma inizia sabato 14 aprile alle ore 16 con una passeggiata a piedi tra l’Ortazzo e la Pineta di Classe che parte dalla Bevanella e permette di raggiungere la torretta d’avvistamento, punto privilegiato per l’osservazione del paesaggio e per l’attività di birdwatching. L’escursione, condotta da una guida ambientale escursionistica, ha una durata di circa 2 ore, la prenotazione è obbligatoria ed è previsto un costo di 6,00 € a partecipate comprensivo di binocolo.

Domenica 15 aprile si potrà scegliere tra tour in bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri e tour in barca nel cuore del Delta.

Dal Museo NatuRa alle ore 10 parte il percorso in bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri, tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po. I partecipanti vengono forniti di bicicletta e il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare un cestino per chi, al rientro, volesse fermarsi a fare un picnic nel giardino del Museo. Anche in questo caso gli itinerari partono dal Museo, per partecipare è necessaria la prenotazione, è previsto un costo di 10,00 € comprensivo di noleggio bici, 9,00 € con bici propria, gratuità per i bambini sul seggiolino.

Dalla Bevanella, sempre alle ore 10, parte il tour in barca elettrica lungo il torrente Bevano che permette di addentrarsi tra i paesaggi d’acqua di Ortazzo e Ortazzino alla scoperta delle numerose specie di animali che popolano l’area. Per partecipare è necessaria la prenotazione ed è previsto un costo intero di 10,00 €, ridotto di 8,50 € per 4-12 anni e over 65, gratuità per bambini 0-3 anni.

Il pomeriggio continua al Museo NatuRa dalle ore 14 alle 18 con Scienza in gioco! MAMMALIA nel mondo dei mammiferi approfondimento sul mondo dei mammiferi con osservazioni, curiosità, sperimentazioni con attività a ciclo continuo per tutto il pomeriggio. Le bambine e i bambini avranno la possibilità di utilizzare i materiali del laboratorio del Museo che rimarranno disponibili per tutto il pomeriggio, con la guida continua di un esperto museale. L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso al museo e si svolgerà all’interno del laboratorio quindi anche in caso di maltempo.

Per tutto il pomeriggio sono attive inoltre Ci metto il becco…a primavera e In viaggio con Zoe e Teo, due cacce al tesoro da svolgere in autonomia all’interno del Museo per rendere la visita ancora più completa e divertente, aggiungendo momenti di osservazione al microscopio e approfondimenti. Ci metto il becco è compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso, per In viaggio con Zoe e Teo è previsto un costo di 2 € per il noleggio del kit. Il biglietto d’ingresso al Museo intero è di 3 €, 2 € il ridotto ed è prevista la gratuità per i bambini in età prescolare.

Per info e prenotazioni Museo NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net