Le Mille Miglia accolte dalle opere dell'Invasione Poetica

In occasione del passaggio della 1000 Miglia nella città di Ravenna, mercoledì 16 maggio, le studentesse e gli studenti saranno i protagonisti di una Invasione Poetica.

Mercoledì sera dalle 19.30 circa, durante il passaggio delle vetture, provenienti da Comacchio, i loro pensieri e le loro parole, ideati e decorati secondo la personale creatività di ciascuno, tanti “pezzi unici”, verranno regalati a tutti i partecipanti alla manifestazione, con l’aiuto delle volontarie di Linea Rosa e dei volontari Aclisti di Ravenna..

Insieme all’Invasione poetica delle studentesse e degli studenti, il Comune di Ravenna ha voluto ricordare questo evento donando agli equipaggi in transito in piazza del Popolo una pergamena artistica con l’opera “1934” gentilmente concessa da Luca Mandorlini, pittore e disegnatore autodidatta, ravennate. Le sue opere nascono da infinite ispirazioni; Mandorlini dipinge la vita, riflette e studia attentamente il soggetto che ha in mente, per poi lanciarsi in un’esecuzione veloce e coinvolgente (allegata).

Hanno aderito al progetto dell’Invasione Poetica la scuola secondaria di primo grado Don Minzoni, con i partecipanti al progetto pomeridiano Liberiamo i libri, corso di potenziamento sulla lettoscrittura condotto dalla professoressa e poetessa Livia Santini e coordinato dalla professoressa Rossana Valla; l’istituto comprensivo statale Ricci Muratori, con alcune classi seguite dalle docenti di arte Angela Corelli e di inglese Livia Santini; il liceo artistico Nervi – Severini con la classe 1 C, modulo interdisciplinare inglese-pittura, con i docenti Maria Rita Servadei di inglese e Massimiliano Pradarelli di pittura; la classe 2 M del corso Turismo e alcuni studenti della sezione E dell’istituto tecnico commerciale Ginanni coordinati dalla professoressa Ilaria Cerioli.

Il lavoro ė il risultato di un modulo interdisciplinare di inglese. Gli alunni hanno scelto o scritto testi poetici o canzoni in inglese, che poi sono stati illustrati durante le ore di laboratorio di pittura, creando composizioni in cui testo e disegno si fondono l’uno nell’altro.

Gli Invasori poetici, che dal 2015 invadono pacificamente la città di Ravenna, in varie occasioni per donare ai passanti poesie e frasi significative come spunti di riflessione, sono affiancati anche dalle volontarie di Linea Rosa, da sempre impegnate nella prevenzione della violenza sulle donne e di ogni genere.