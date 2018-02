Le musiche di Piazzolla incontrano la sensualità del tango

Tutta la sensualità del tango e le meravigliose musiche di Astor Piazzolla sono protagonisti sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza mercoledì 14 febbraio alle ore 21. Lo spettacolo Piazzolla Tango/En Tus Ojos vede protagonista la Compagnia Naturalis Labor ed è stato ideato, coreografato e diretto da Luciano Padovani.

Dopo La Catedral e il recente e applauditissimo Romeo y Julieta Tango, Luciano Padovani con la sua compagnia tornano a proporre uno spettacolo dove la danza e il tango si fondono in un unico linguaggio, per raccontare Piazzolla e la sua musica. È un Piazzolla travagliato, inseguito dai suoi stessi pensieri. Perseguitato dalle sue stesse note ma accompagnato da una figura femminile, la sua musa ispiratrice, cui a momenti resiste e a momenti si abbandona. C’è tutta l’ambiguità della sua vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione. C’è la sua visione del tango e della musica.

C’è la sua voglia di stare sempre in un altro luogo del mondo. Una barchetta di carta “appare” all’inizio dello spettacolo sulla sua scrivania, a rappresentare la sua voglia di “emigrare”.

Accompagnano lo spettatore alcune tra le più belle composizioni di Astor Piazzolla, le musiche create appositamente dal compositore e musicista Carlo Carcano (già autore delle musiche di altri spettacoli della compagnia e noto musicalizador di tango) ed un cast di danzatori/tangueros italiani ed argentini.

Piazzolla fu una figura controversa nei confronti degli argentini, sia musicalmente che politicamente, come incapace di prendere posizione decide di non scegliere tra musica classica e tango, ma di unire le sue due anime per creare composizioni “quasi” classiche per struttura ed elaborazione, servendosi di tutti gli strumenti espressivi della musica colta e del jazz. Con innesti e fusioni spregiudicate. È in egual misura elogiato all’estero per il suo talento creativo e denigrato nel suo Paese: è stato infatti considerato un traditore dai suoi stessi connazionali per aver osato in un campo, il tango, ritenuto intoccabile, con sperimentazioni ed armonizzazioni ardite.

