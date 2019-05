Le nuove frontiere del design con l’architetto Andrea Caputo

Nell'ambito del ciclo In Between, martedì 7 maggio alle 18 all'ISIA di Faenza si terrà l’incontro con l’architetto Andrea Caputo dal titolo Plusdesign Experience.

Nel 2014 Andrea Caputo (Cesena, 1976) rileva insieme a Luca Martinazzoli la galleria milanese Plusdesign con il desiderio di rinnovare l’intento iniziale dei fondatori. Nell’ottobre del 2017 Plusdesign ha riaperto le porte nel centro di Milano, in Spazio Maiocchi, un luogo fondato da Carhartt WIP e Slam Jam in cui arte, design e moda si uniscono per creare nuove esperienze culturali e rappresentare alcuni dei talenti internazionali più promettenti del settore.

Ingresso libero.