Le opere dei giovani artisti in “Nouvelle Vague”

Sabato 12 maggio, alle ore 18, nell’ex Chiesa in Albis di piazza Farini, viene inaugurata la nuova edizione di “Nouvelle Vague”, rassegna dedicata ai giovani artisti che si stanno formando presso l’Accademia di Belle Arti.

In questa occasione, assieme ai giovani che provengono dalla Scuole di Pittura e di Scultura dell’Accademia di Bologna, anche gli allievi della storica Accademia comunale di Ravenna, che presentano opere musive frutto delle originali ricerche che da anni qualificano la Scuola ravennate.

“Nuovelle Vague” è un’occasione per osservare le procedure attraverso le quali l’arte contemporanea si compie. E questo a cominciare dalle giovani generazioni.

Giorni e orari di apertura: martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30, sabato e domenica dalle 16.00 alle 18.30. La mostra prosegue fino a domenica 27 maggio presso l’ex Chiesa in Albis e lo spazio espositivo "Un Punto in Comune", entrambi in piazza Farini a Russi.

Opere di: Zeno Bertozzi, Greta Di Poce, Isotta Folli, Daniele Gagliardi, Lucrezia Roncadi, Melissa Torelli, Rachele Torini, Davide Zulli, Roberta Maioli, Giona Colinelli.