"Le parole e il mare", in scena Lino Guanciale, Marco Morandi e Alessandro Vanoli

Buone notizie per chi intende salpare il Mediterraneo in compagnia dello storico Alessandro Vanoli, dell’attore - e in questo caso anche regista - Lino Guanciale e delle musiche live di Marco Morandi: la direzione di Ravenna Festival, di fronte alle tante richieste per lo spettacolo Le parole e il mare - in programma a Classis lunedì 24 giugno, alle 21 - ha deciso di aggiungere 100 nuovi posti, in prevendita da oggi in Biglietteria e online.

Racconto del Mediterraneo attraverso i suoi porti e le sue genti, Le parole e il mare è il primo evento del Festival a Classis e l’occasione per inaugurare l’impianto di illuminazione permanente che l'azienda Quick Spa ha deciso di realizzare ad hoc.

Ingresso 15 Euro

I giovani al festival: fino a 14 anni 5 euro, da 14 a 18 anni e universitari (under 30) 50% tariffe ridotte.