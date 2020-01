Le Passeggiate nel Paesaggio cominciano con uno sguardo al cardo dolce

Sabato 1 febbraio l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia inaugura la prima Passeggiata nel Paesaggio.

L’Ecomuseo, in collaborazione con i facilitatori dell’Associazione FESTA, ha infatti organizzato due passeggiate alla scoperta delle più belle zone agricole del territorio con lo scopo di valorizzare la bellezza dei paesaggi che circondano Cervia e promuoverne le eccellenze locali per trasformarle in una realtà turistica aggiuntiva.

L’evento conclude il programma della Sagra del Cardo e proprio l’azienda agricola Giuseppe Fiori di Pinarella, specializzata nella coltivazione del cardo dolce in sabbia marina di Cervia, ospiterà gli appassionati di questa delizia.

L’ appuntamento è alle ore 10,00 all’ingresso della tenuta in via dei Cosmonauti 19x dove verranno raccontati i segreti di coltivazione e di lavorazione tramandati da generazioni. Una piccola degustazione dei nuovi prodotti concluderà la mattinata.

Per info e prenotazioni: iat Cervia, tel- 0544 974400