Le pratiche erotiche tra Oriente e Occidente: miti e simbologia dell’Eros

Mercoledì 24 luglio, Evulvendo si trasferisce al Bagno Perla di Punta Marina. Dalle ore 21 Ilaria Cerioli, blogger e autrice, e Francesca Viola Mazzoni, attrice e scrittrice, insieme al dott. Loris Falconi esperto di pensiero orientale, studioso della filosofia dell’Ayurveda e filosofo, già noto al pubblico per le sue pubblicazioni e per aver partecipato a numerosi convegni, parleranno di pratiche e simbologie legate alla sfera dell’eros tra mondo occidentale e orientale.

Si parte dalla presentazione del saggio l’Abisso di Eros di Matteo Nucci, editore Ponte alle Grazie, per recuperare il significato di passione, seduzione e inganno nei miti greci, per proseguire in un viaggio ideale nella memoria, fino all’orizzonte culturale del sesso tantrico. Si parlerà di come si è trasformato Eros. Da forza primigenia, che spazza via ogni cosa, capace di operar e trasformazioni drastiche, piano piano è diventato un racconto riposante, delicato e gentile. Inquinato da un immaginario edulcorato.