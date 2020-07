Le sonate per violino e pianoforte di Beethoven con Manara e Pezzi

L'omaggio di Ravenna Festival ai 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven approda nel catalogo della musica da camera: giovedì 16 luglio, alle 21.30 alla Rocca Brancaleone, Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala, e il pianista Cesare Pezzi affrontano in una sola serata tre Sonate per violino e pianoforte di Beethoven.

La Prima, composta al tramonto del Settecento, ancora debitrice dei modelli mozartiani; la Sesta, scritta durante i travagli interiori che portarono il genio di Bonn a redigere il “Testamento di Heiligenstadt”, l'amara confessione in cui sfogò il suo dolore per la crescente sordità e per il conseguente distacco dagli affetti che lo circondavano; e infine la Nona, la celebre “Sonata a Kreutzer”, così chiamata dal nome del dedicatario, il violinista Rodolphe Kreutzer. È la stessa composizione che nel 1889 ispirò la tragedia dell'omonimo romanzo breve di Lev Tolstoj, in cui il fatale senso di colpa dell'uxoricida Pozdnyšev si scioglie sull'eco della musica beethoveniana.

Biglietti: primo settore 15 Euro, secondo settore 10 Euro, under 18 5 Euro. L’evento è in diretta streaming su www.ravennafestival.live