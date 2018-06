Le specialità di stagione in centro

Le imprenditrici agricole romagnole dell’Associazione “Donne in Campo” di Cia Romagna tornano a Ravenna sabato 16 giugno. A Porta Adriana ci sono i prodotti della filiera corta di pianura e di collina e specialità tipiche e biologiche. La mostra-mercato, allestita dalle 8 alle 20, propone prodotti freschi e stagionali.

Il lavoro e l’impegno delle imprenditrici romagnole della Cia si concentrano su sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, controllo e tutela del paesaggio e dell’ambiente, creatività ed innovazione, difesa delle tradizioni e della cultura locali.

Le prossime date della mostra-mercato dei prodotti tipici e biologici sono: 21 luglio, 15 settembre, 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre. Sempre dalle 8 alle 20, a Porta Adriana.

Donne in Campo-Cia è l’Associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura, riconosciuta nel territorio italiano, presso le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali. Apprezzata dai cittadini che conoscono i mercati agricoli con le loro eccellenze del gusto e le tante altre iniziative innovative. Il 18 e 19 giugno a Roma si svolge la V Assemblea elettiva delle Donne in Campo. “Il respiro della Terra” è il titolo. Si affronteranno i temi della sostenibilità e del rapporto clima e agricoltura: adattamento e azioni positive. Si procederà poi all’elezione della nuova presidente nazionale di Donne in Campo.