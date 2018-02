Le sperimentazioni elettroniche e l'omaggio al rock americano con "Certe notti"

Presentata a Fusignano la nuova stagione dell'auditorium "Arcangelo Corelli" (in vicolo Belletti 2), che comprende le rassegne "Certe notti", "Suono antico" e la rassegna musicale dedicata alle scuole elementari. Una lunga serie di eventi in programma da febbraio a fine maggio.

La prima a partire è la rassegna "Certe notti" che da giovedì 8 febbraio ad aprile propone undici appuntamenti.

Si comincia l’8 febbraio con “BachBox”, il nuovo spettacolo del pianista, direttore, divulgatore e compositore svizzero Matthieu Mantanus. Si tratta di uno spettacolo multimediale in cui musica del passato e del presente si incontrano. A ogni danza della Partita di Bach in si bemolle bwv825 che il pianista interpreta per la macchina e per il pubblico, segue la sua variazione elettronica, in uno stile nuovo e crossover. Le scene sono a cura di Sara Caliumi, la produzione di Jeans Music lab.

Sabato 17 febbraio va in scena “Compleanno di Arcangelo Corelli”. L’iniziativa si svolge nel giorno della nascita del compositore fusignanese e ha lo scopo di rendere omaggio all’eredità che ha lasciato alla cultura musicale occidentale.

Venerdì 23 febbraio arriva “Oppositus” con Stefano Savini Quintet e Stefano Ricci Quintet.

Venerdì 2 marzo spazio a “Nel cuore del Romanticismo tedesco” con il Trio di Imola al violino, violoncello e pianoforte e le musiche di Mendelsshon e Brahms.

Venerdì 9 marzo spazio ai Licaones con Francesco Bearzatti al sax tenore, Mauro Ottolini al trombone, Oscar Marchioni all’organo Hammond e Paolo Mappa alla batteria. L’evento è in collaborazione con CrossRoad Jazz.

Domenica 18 marzo va in scena “Jammin in The Free World”, omaggio al grande rock americano con Hernandez & Sampedro Band. Il gruppo di Ravenna, dopo la pubblicazione di due album di brani originali, Happy Island (2013) e Dichotomy (2016), e centinaia di concerti in tutta Italia, decidono di omaggiare le loro maggiori fonti di ispirazione musicale.

Venerdì 23 marzo tocca a “Table Rase” con Emmanuelle Sigal Quintet. Il gruppo è composto da Emmanuelle Sigal a voce e chitarra, Enrico Farnedi alla tromba e trombone, Marco Bovi, alla chitarra elettrica, Francesco Giampaoli al basso elettrico e Diego Sapignoli alla batteria e percussioni. L’evento è in collaborazione con CrossRoad Jazz.

Venerdì 30 marzo c’è “Quincy Jones presenta: Alfredo Rodriguez”. Sul palco si esibiranno Alfredo Rodriguez al pianoforte, Munir Hossn alla chitarra e basso elettrico e Michael Olivera alla batteria. L’evento è in collaborazione con CrossRoad Jazz.

Venerdì 6 aprile arrivano all’auditorium le “Voci dal mondo”, un viaggio musicale tra canzoni e parole. I protagonisti saranno la voce di Serena Bandoli e la chitarra di Fabrizio Tarroni.

Giovedì 19 aprile sale sul palco il Fabrizio Bosso Spiritual Trio con Walter Ricci.

Venerdì 27 aprile ultimo appuntamento della rassegna con “Il Respiro della mia gente & Prima del liscio” con Cristian Ravaglioli alla fisarmonica, Eraldo Baldini, Susanna Venturi e il gruppo folk italiano "Alla Casadei" della scuola di ballo Malpassi.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 21, eccetto l’evento del 18 marzo, previsto per le 16.30.

Il costo dei biglietti per ciascun concerto è di 8 euro, per quelli in collaborazione con CrossRoad Jazz è di 15 euro intero e 12 euro ridotto. Il concerto del 18 marzo costa 10 euro in prevendita e 12 euro in biglietteria.