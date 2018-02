Le straordinarie avventure di Pollicino

Penultimo appuntamento domenica 18 febbraio della stagione 2017/2018 de Le Arti della Marionetta, organizzata dal Teatro del Drago con il sostegno del MIBACT e della Regione Emilia Romagna.

Alle ore 17.00 la compagnia Teatro delle Marionette degli Accettella di Roma calcha il palcoscenico delle Artificerie Almagià con lo spettacolo di teatro d’attore con proiezioni, ombre e figure “I segreti di Pollicino” rivolto alle famiglie e ai bambini a partire dai 5 anni.

Liberamente ispirato a Le Petit Poucet di Charles Perrault e Diario segreto di Pollicino di Philippe Leichermeier e Rebecca Dautremer, si racconta di Dora e Palmira, due sorelle, una piena di qualità, ma tanto insicura, l’altra piena di qualità e molto sicura di sé.

Le due sorelle stanno giocando nella loro stanza e, come al solito, Palmira costringe Dora a sottoporsi a una serie di sfide e gare. Dora si vorrebbe sottrarre, ma non ne ha il coraggio, non riesce a tirare fuori il carattere e ribellarsi alla sorella. Proprio facendo leva su queste insicurezze, Palmira la provoca per ottenere ciò che vuole, o semplicemente per metterla alla prova.

Ma quel giorno, nella loro stanza, succederà qualcosa che ha dell’incredibile. In quel luogo condiviso, di giochi e di studio, di complicità, ma più spesso di competizione, ingrigito dalla rivalità, un’antica fiaba, Pollicino, prenderà vita e salverà le due sorelle, rivelando loro il suo segreto più profondo: C’è solo una cosa che ti può salvare, scoprire chi sei!

Dora e Palmira saranno inizialmente incredule spettatrici, travolte, loro malgrado, dalla storia. Man mano, però, saranno loro stesse a ricostruire l’incredibile viaggio del settimo figlio di due boscaioli, così piccolo che quando era venuto al mondo non sembrava più grande del dito pollice, perciò lo chiamarono Pollicino. Il povero piccolo era diventato il capro espiatorio della famiglia, e gli davano sempre torto.

Insieme a Pollicino e ai suoi fratelli, Dora e Palmira attraverseranno il bosco, sconfiggeranno i lupi, l’orco e le loro paure, tornando a casa vincitrici.

Pollicino è una storia di scoperte, di riscatto, di conoscenza di sé.

Di e con Silvia Grande e Stefania Umana.

Info tickets 392/6664211; adulti euro 7,00, bambini sopra i tre anni euro 5,00, Family Tickets € 20.

Nella giornata dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti direttamente all’Almagià (dalle 10.30 alle 12.30 e a partire dalle 16,00).

ll programma completo della manifestazione è disponibile su facebook e sul sito www.teatrodeldrago.it.

Per ulteriori informazioni: 392 6664211 oppure info@teatrodeldrago.it.