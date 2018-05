Le "Trasformazioni" di Mauro Fragorzi

Dal 26 maggio al 2 luglio, presso la concessionaria/galleria d’arte Arte in Auto, che ha aperto da pochi mesi a Cervia, espone l’artista Mauro Fragorzi, in una cornice inusuale e newyorkese che si propone di presentare opere forti e non sempre di facile comprensione.

“TrasformAzioni” questo il titolo della mostra personale di Mauro Fragorzi, che attraverso la materia porta in un viaggio tra la forza delle emozioni e l’energia della creazione.

Afferma Fragorzi: “E’ difficile parlare liberamente d’arte, non esiste per me argomento più delicato ed intimo da trattare. Forse perché mi ostino a dare forma ai sentimenti per astrarli al mondo. Forse perché negli occhi di un artista ci sono altri mondi.”

Arte in Auto è a Cervia in via Caduti per la Libertà , 44 - Info e orari: 0544 472137