Lello Arena in "Parenti serpenti", una commedia amara e divertente

La commedia divertente e amara Parenti serpenti chiuderà, martedì 26 e mercoledì 27 marzo alle ore 21, la Stagione di Prosa 2018/19 del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo film di Mario Monicelli, è scritto da Carmine Amoroso e vedrà protagonisti del palcoscenico Lello Arena e Giorgia Trasselli, insieme a un numeroso cast composto da Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa e Fabrizio Vona. La regia è di Luciano Melchionnna.

Gli attori della pièce saranno inoltre protagonisti dell’Incontro con gli Artisti che si terrà mercoledì 27 marzo alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro (l’ingresso all’incontro è gratuito).

Dopo le repliche cervesi, lo spettacolo sarà ancora in scena in Romagna, martedì 2 aprile alle ore 21 al Teatro Dragoni di Meldola.

Un Natale in famiglia, nel paesino d’origine, come ogni anno da tanti anni. Un Natale pieno di ricordi e di regali da scambiare, in questo rito stanco che resta l’unico appiglio possibile per tentare di ravvivare i legami famigliari, come il fuoco del braciere che i genitori anziani usano, ancora oggi, per scaldare la casa: un braciere pericoloso ma rassicurante come tutte le abitudini e le tradizioni. Un Natale a casa dei genitori anziani che aspettano tutto l’anno quel momento per rivedere i figli cresciuti, e andati a lavorare in altre città. Uno sbarco di figli e parenti affettuosi e premurosi che si riuniscono, ancora una volta, per cercare di spurgare, in un crescendo di situazioni esilaranti e stridenti in cui tutti noi possiamo riconoscerci, le nevrosi e le stanche dinamiche di coppia di cui sono ormai intrisi.

Biglietti da 20 a 12 euro.