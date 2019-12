Letterine, canti di Natale e vin brulè nel Giardino d'inverno

Il Giardino d’inverno nella piazza centrale di Bagnacavallo torna ad animarsi domenica 15 dicembre a partire dalle 14.30 con l’associazione Tutti per la scuola che propone Una lettera per Babbo Natale, con consegna delle letterine, foto ricordo, merenda e musica in compagnia delle “simpatiche renne”.

Alle 16 si esibirà poi il coro Colinde, canti di Natale della tradizione ortodossa rumena eseguiti dal coro in costume. Saranno offerti dolci tipici accompagnati da vin brulè e tisane, a cura dell’associazione Help for family.

In occasione delle festività natalizie, in accordo con le associazioni di categoria e la rete “Bagnacavallo fa Centro” fino al 6 gennaio è sospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, piazza della Libertà e al piano terra del Parcheggio di Santa Chiara, sostituita dalla sosta con disco orario a 60 minuti.