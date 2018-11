Letture Classensi: il professor Quaglioni affronta il De Monarchia

Sabato 17 novembre alle 17:30 nuovo appuntamento con le Letture Classensi, che si terranno nella Sala Dantesca della Biblioteca e che avranno come protagonista il professor Diego Quaglioni dell’Università di Trento. Il suo intervento si intitola Fra teologia e diritto: pace e guerra giusta nella Monarchia.

Le Letture Classensi, che si tengono ininterrottamente dal 1965, sono nate per presentare al pubblico lo stato degli studi sull'opera e la figura di Dante e nel ricco calendario di appuntamenti che la città di dedica al Poeta occupano una posizione particolare.

Il ciclo 2018 ha come titolo complessivo Dante e le guerre e dopo l’intervento di Diego Quaglioni (Università di Trento) e del curatore Alberto Casadei (13 ottobre scorso) si chiuderà con il prof. Alessandro Barbero (Università del Piemonte Orientale) l’1 dicembre alle 17.30 sempre in Sala Dantesca. Alle conferenze dei prestigiosi relatori si affiancheranno letture dell’Associazione “Amici della Biblioteca Classense” e degli “Amici dell’Associazione Amici di Ravenna Festival”, una bella collaborazione che mette in valore la passione per la cultura dei cittadini.

Diego Quaglioni è professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Tra i suoi libri: La sovranità (Laterza, 2004), La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna (Il Mulino, 2004), insieme da Anna Esposito Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478) (CEDAM, 2008), Machiavelli e la lingua della giurisprudenza (il Mulino, 2011).