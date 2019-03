Letture in biblioteca per la Festa del Papà

Si intitola Un papà tutto per me! l’appuntamento di sabato 23 marzo alle 10 con le Letture per crescere della Biblioteca Taroni di Bagnacavallo.

Le storie in italiano, francese, tedesco e spagnolo saranno appositamente selezionate dai lettori volontari dell’associazione Comunicando e di Girandoleggendo per celebrare la Festa del papà.

La lettura, rivolta a bimbi dai 2 ai 5 anni, è gratuita.

La prenotazione è gradita contattando la biblioteca.

La Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.