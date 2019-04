Liberazione, le celebrazioni a Conselice e San Patrizio: "Serata di Resistenza" con Ivano Marescotti

Giovedì Conselice celebra il 74esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con appuntamenti nel capoluogo e a San Patrizio. A Conselice nella chiesa di San Martino viene celebrata alle 9.30 la Messa, seguita dalla deposizione di corone in piazza Foresti alla presenza dell’Amministrazione comunale e dall’evento “Tappeto del mondo: i colori della pace”, a cura del Caffè delle Ragazze che aderisce all’iniziativa di Sant’Anna di Stazzema. L’evento consiste nella realizzazione di un tappeto colorato e senza misure. Alle 11 nella sala ArteIncontro viene presentato il libro Assistenza ai feriti civili di guerra. Conselice febbraio-aprile 1945, a cura di Rizieri Fuzzi. Infine, alle 21 al Teatro comunale di Conselice, in via Selice 127, va in scena la “Serata di Resistenza” con letture di Ivano Marescotti e la proiezione di immagini di storia scelte dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e provincia. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è a cura del Comune di Conselice e dell’Istituto storico della Resistenza di Ravenna e provincia, con la collaborazione dell’Anpi - Sezioni di Lavezzola, Conselice e San Patrizio. A San Patrizio giovedì l’area feste di San Patrizio ospita alle 12.30 il pranzo sociale dell’Anpi. Le iniziative sono organizzate dal Comune di Conselice, in collaborazione con Anpi, Caffè delle ragazze, Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e provincia. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp di Conselice al numero 0545 986910 o alla mail urp@comune.conselice.ra.it.