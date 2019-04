Omaggio ai caduti, musica e pranzo del partigiano per la festa della Liberazione

E’ tutto pronto a Faenza per le celebrazioni del 74° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo (1945-2019), programmate giovedì 25 aprile prossimo.

Il programma inizia alle ore 9.00 con una santa messa nella Basilica Cattedrale, celebrata dal vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana mons. Mario Toso, con musiche sacre eseguite dagli allievi della scuola comunale di musica “G.Sarti”; alle 9.40 nei pressi della Torre civica, alzabandiera, esecuzione dell’inno nazionale e partenza del corteo, composto da autorità e cittadini e accompagnato dalla Brass Band del Dopolavoro ferroviario di Faenza, dalla piazza per raggiungere lungo corso Mazzini e corso Baccarini il monumento alla Resistenza in viale Baccarini; alle ore 10.10 davanti al monumento, alzabandiera, esecuzione dell’inno nazionale, deposizione di una corona in onore dei caduti per la libertà e discorso celebrativo del Sindaco di Faenza.

Segue l'omaggio ai caduti degli eserciti alleati e ai cippi dei caduti della Resistenza e della guerra di Liberazione con questo programma: alle 10.45 deposizione di una corona al monumento al Comitato di Liberazione nazionale nel parco Pirazzini (via Firenze, angolo via Bertoni), alle 11.00, al Cimitero inglese di guerra di via S. Lucia, alle 11.30 a Reda, alle ore 12.00 a Granarolo Faentino, alle 12.30 a Pieve Cesato.

Nel pomeriggio, a Ca’ di Malanca, presso il Museo della Resistenza, si terrà invece la tradizionale festa, aperta dal pranzo del partigiano alle ore 12.30. Alle 14.30 intervento di un rappresentante istituzionale e inaugurazione della bandiera di Cà di Malanca, con la partecipazione degli studenti delle classi 2A e 2B Grafico dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza; presentazione del libro “La ragazza ribelle” di Claudio Visani, con l’autore che dialogherà con Chiara Cenni, e la partecipazione di Ivano Marescotti, che leggerà brani del libro di musica resistente con il gruppo “Bella Ciao Trio”.

Completa il programma della giornata la Festa per la Liberazione organizzata dall’Anpi, dalle ore 18.30 alle 21.30, a “Campo Aperto”, in via Sant’Orsola 35.

Le celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione sono promosse dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia, l’Anpi di Faenza e le associazioni antifasciste, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio comunale.