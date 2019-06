La Romagna del liberty: passeggiate tra ville e decorazioni con l'Art Noveau Week

L'associazione Italia Liberty organizza, dall’8 al 14 luglio, l'Art Noveau Week, prima edizione di una grande manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau.



Un periodo scelto dal curatore dell’evento, Andrea Speziali, perché in quella settimana ricorrono sia l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione Viennese.



Un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate, mostre, conferenze, workshop, performance e spettacoli per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo, tra arte visiva e gusto.



A Ravenna è in programma, sabato 13 luglio dalle 18:00 alle 20:00, una passeggiata culturale nei palazzi storici che recano decorazioni Liberty. Alcuni dei siti che saranno fruibili al pubblico durante il tur come la palazzina in via IV Novembre e altre ville che recano decoraioni in terracotta stile Liberty. L'Art Nouveau a Ravenna non approdò come in altre città limitrove percò ha lasciato ad oggi alcni esempi di rara bellezza. Il Percorso termina con la visita del villino Budi progettato dall'architeto Matteo Focaccia.

A Cervia e Milano Marittima è in programma (giovedì 11 luglio dalle 18 alle 20) una passeggiata culturale nelle ville storiche. Alcuni dei siti che saranno fruibili al pubblico durante il tour: Villa Palanti, via Enrico Toti 6; villa Righini, via Roma 82 e altre dimore storiche meno conosicute progettate da Gisueppe Palanti.

A Faenza, città notoramente votata all'Art Nouveau è in programma (sabato 13 luglio dalle 18 alle 20) una passeggiata culturale nella palazzine storiche. Alcuni dei siti che saranno fruibili al pubblico durante il tour: Casa Matteucci, corso Mazzini 62; Casa Albonetti, piazza della Libertà, MIC Museo della ceramica.

Lunedì 8 luglio (dalle 18 alle 20) a Massa Lombarda è in programma una passeggiata culturale nelle ville storiche. Alcuni dei siti che saranno fruibili al pubblico durante il tour come la storica Biblioteca - Centro Carlo Venturini e le ville confinanti. Il percorso termina con la visita di alcune ville a Lugo.

Per aderire all'itinerario o per sapere come entrare nei vari siti scrivere a: info@italialiberty.it o compilare il form sul sito www.italialiberty.it

Nel programma internazionale dell'Art Nouveau Week sono aperti al pubblico numerosi siti esclusivi.



Tra le mete più ambite si segnalano: villa Faccanoni e villa Surre a Sarnico, Palazzo Castiglioni a Milano, villa Galimberti a Stresa, Casa Viviani a Trieste, Casa Scott a Torino, villa Conti a Civitanova Marche, villa Ruggeri a Pesaro, villa Castelli e Palazzo Re a Giulianova, villa Magrini a Cesenatico, villa Alverà al Lido di Venezia, villa Lydia a Viserba, villino Florio a Palermo, villa Miranda a Catania, villa Serafini a Riccione, villa Galimberti a Stresa, Casa Corigliano a Reggio Calabria, villino Lampredi a Firenze, villa Cerrano a Santa Marinella, villino Ximenes a Roma, e tanti altri siti.



Come ribadisce Andrea Speziali: “Il fine dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani sensibilizzandoli alla bellezza, fuori dallo schermo di uno smartphone. Riuscire a creare un dialogo anche con il fruitore comune rispetto la corrente artistica Art Nouveau. Per questo l'associazione Italia Liberty ha trovato modalità coinvolgenti, che rendono il partecipante protagonista dell’evento, non solo spettatore. Con l'Art Nouveau Week è un passo verso un risultato di quello che è la mia idea di Turismo Culturale. Guardando l'esempio di Barcellona da traghettare in Italia”.

