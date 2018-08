Libri e pausa caffè nel quartiere Malva

Nel quartiere Malva Nord, in via dei Papaveri 43 angolo Via delle Rose, il Comune di Cervia ha aperto un nuovo spazio al servizio dei cittadini. La sede è in una nuova sala che si affaccia proprio sulla piazza del quartiere. L'obiettivo è duplice: da un lato raccogliere le idee da parte degli abitanti e cercare di metterle in pratica; dall'altro proporre iniziative ed eventi per chi vive nel quartiere e non solo.

Per il mese di agosto, la prima delle iniziative si svolge il 24 agosto alle ore 16.00, quando avrà luogo la "Pausa Caffè dei Cittadini Attivi", a cura dello Sportello Cittadini Attivi del Comune di Cervia. Si tratterà di un incontro tra i volontari cervesi per parlare dei progetti presenti e futuri, aperto a tutti con la possibilità di inoltrare ed esporre nuove proposte. Il 30 agosto alle ore 21.00 sarà la volta di "Un libro per amico", in cui le persone potranno portare dei libri di cui parlare e scambiarsi. L'ultimo evento sarà invece "Mamme prendiamoci una pausa" che avrà luogo il 31 agosto alle ore 16.00. Relax, chiacchiere e compagnia per le mamme e uno spazio gioco per i bambini.

All'inizio di ogni mese uscirà il calendario delle attività, che terranno conto delle idee che è possibile proporre attraverso la compilazione di apposite cartoline reperibili sul posto da imbucarsi nella buca delle lettere della sala.

Durante il mese di agosto lo spazio è aperto al pubblico nei seguenti orari, in cui sarà possibile visitarlo o anche inoltrare nuove proposte: martedì dalle 16.00 alle 19.00, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato dalle 09.30 alle 12.30. Per informazioni, si può chiamare negli orari di apertura il numero 3425211536.