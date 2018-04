Libri, film e musica con un click: la biblioteca presenta il catalogo online

Muoversi nel catalogo delle biblioteche romagnole alla ricerca di libri, film, documentari, musica? Scaricare ebook, ascoltare musica in streaming, leggere quotidiani e settimanali italiani e stranieri digitali? L'Istituzione biblioteca Classense, per promuovere l'utilizzo del catalogo della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino “ScopriRete” e di diffondere la conoscenza delle molte possibilità che offre, organizza due incontri nelle giornate di martedì 22 e 29 maggio, dalle 15 alle 16, tenute dal personale della biblioteca. Per ogni giornata saranno possibili le iscrizioni di massimo 10 persone che abbiano compiuto i 18 anni.

I partecipanti saranno guidati nella ricerca di risorse digitali, dalla lettura a testo completo dei maggiori quotidiani italiani al prestito di e-book, dall'ascolto in streaming al download di file musicali, alla scoperta di trucchi, risorse e altre potenzialità di “ScopriRete” come recensire libri, imparare le lingue e molto altro. L'iniziativa è gratuita ed è possibile partecipare con i propri pc portatili, tablet, smartphone, e-reader.

La prenotazione è obbligatoria.

Le iscrizioni, aperte fino al 12 maggio, saranno raccolte anche presso la sezione Lettura della biblioteca in Via Baccarini n. 3.

Orario di apertura:

Lunedì 14.00-19.00

Martedi-Sabato 9.00-19.00

Domenica 14.00-19.00