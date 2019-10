Dai misteri di Eraldo Baldini, alle memorie storiche ravennati: ecco come cambia la biblioteca Terzo Casadio

Un ricco calendario di incontri accompagna il nuovo progetto della bilblioteca Terzo Casadio di Porto Fuori, ospitata nella sede del locale circolo Pd, che entra a far parte della rete bibliotecaria della Romagna e di San Marino.

Per svolgere la sua nuova attività la biblioteca sarà aperta il lunedì pomeriggio e il martedì mattina per il prestito e per la consultazione. Inoltre, per dare il via a questo nuovo spazio per la comunità ravennate sono previste presentazioni di libri e appuntamenti con gli autori. Apre le danze Eraldo Baldini che, insieme al presidente dell’Università per Adulti Bosi Maramotti Guido Ceroni, presenta i suoi studi sulle leggende di mare e sui terremoti in Romagna martedì 8 ottobre, ore 20.30.

Si prosegue il 7 novembre con gli storici Alessandro Luparini e Mauro Mazzotti che affrontano il trentennale della caduta del muro di Berlino, poi il 3 dicembre torna Ceronicon Patrizia Bianchetti e Decimo Triossi che raccontano le

battaglie partigiane a 75 anni dalla liberazione di Ravenna.

Gli eventi continuano nel 2019: il 14 gennaio si presenta il volume “Zaccagnini e Ravenna” con Aldo Preda, Giuseppe Masetti e altri autori che discuteranno della memoria del politico democristiano a 30 anni dalla scomparsa. Il 6

febbraio si parla di Porto Fuori con “Fra Ravenna e il mare”, insieme all’autrice Patrizia Bianchetti e a Matteo Cavezzali.

A marzo si aspetta una lezione sul ruolo della biblioteche di vicinato e poi si chiude il ciclo discutendo di servizi segreti nella nostra storia con Alberto Pagani e il suo libro "Manuale di intelligence e servizi segreti" in compagnia di Nevio Galeati e Andrea Baravelli.

Tutti gli incontri della biblioteca in via Staggi.