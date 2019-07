"Le salite più belle d'Italia" raccontate da Davide Cassani

Martedì 2 luglio alle ore 18, presso il Fantini Club di Cervia si tiene una nuova tappa della rassegna Incontro con l’autore.

Protagonista è Davide Cassani, ex professionista e oggi CT della nazionale di ciclismo, che presente il suo libro, "Le salite più belle d'Italia. Segreti e preparazione, storia ed eroi": un viaggio che ci condurrà dallo Stelvio al Terminillo, dallo Zoncolan al Ghisallo, dal Mortirolo all'Etna alla ricereca della salita in biciclietta più emozionante d'Italia. In questo libro, infatti, Davide Cassani ha selezionato 15 percorsi distribuiti in tutta la Penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Di ciascuna, dopo le informazioni tecniche indispensabili per affrontarli, rievoca la storia e i campioni che ci si sono consacrati. Come Pantani sul Mortirolo.

L'ingresso all'evento è gratuito e aperto, fino ad esaurimento dei posti disponibili.