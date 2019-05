Kim Rossi Stuart in città con i racconti de "Le Guarigioni"

Sabato 1 giugno ore 18, al Palazzo dei Congressi di Ravenna, Scrittura Festival ospita l'attore e scrittore Kim Rossi Stuart. Dialoga con lui Matteo Cavezzali e Stefano Bon.

Kim Rossi Stuart, l'attore che ha segnato la storia del cinema italiano interpretando film come Al di là delle nuvole, Pinocchio, Le chiavi di casa, Romanzo criminale, Piano, solo, Questione di cuore, Vallanzasca e Anni felici, approda alla narrativa con una serie di racconti raccolti in "Le guarigioni" (La Nave di Teseo) in cui costruisce personaggi curiosi, burberi, inafferrabili, irrisolti e romantici.

Ingresso libero.