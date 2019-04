La storia di Tomek Mackiewicz, il sognatore ribelle

Sabato 20 aprile alle 11 Davide Bubani presenta nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo il suo libro Tomek Mackiewicz. Il sognatore ribelle (Alpine Studio, 2019).

Il libro racconta la storia di Tomek Mackiewicz, un alpinista polacco scomparso sul Nanga Parbat, in Pakistan, nel gennaio 2018 a 43 anni, realizzando con Élisabeth Revol la seconda invernale sulla “Montagna nuda” e completando per la prima volta la via Messner-Eisendle, in stile alpino e senza ossigeno. Era il suo settimo tentativo, il terzo in cordata con la francese. Refrattario alle regole, indifferente alle abitudini, Tomek Mackiewicz seguiva il suo istinto e fu proprio quello a permettergli di realizzare il sogno dell’ascensione del Nanga Parbat. Aveva tentato quell’impresa sei volte, tutte in inverno. La settima, con l’alpinista francese Élisabeth Revol, che era già stata sua compagna in due tentativi precedenti. Raggiunse la vetta lungo una via sulla parte orientale del versante Diamir ritenuta impossibile, che nel 2000 aveva respinto persino Messner. Sulla via di ritorno, però, sorsero i problemi fisici che portarono alla tragedia che gli costò la vita.

