"Gli Sforza": Carlo Maria Lomartire presenta il suo ultimo libro

Sabato alle 17.30 a palazzo Sforza, in corso Sforza 24 a Cotignola, Carlo Maria Lomartire presenterà il suo ultimo libro "Gli Sforza", recentemente uscito per i tipi di Mondadori. Dialogherà con l’autore Giovanni Barberini, responsabile dell’Area Cultura e comunicazione del Comune di Cotignola. Restando fedele alle date, ai luoghi e ai fatti storici, ma con scrittura gustosa nei dettagli e felicemente narrativa, Lomartire racconta non solo le vicende umane e sentimentali che ruotano intorno ai principali protagonisti della famiglia Sforza, ma anche un’intera epoca, piena di rivolgimenti politici e di trasformazioni sociali: sta per concludersi la Guerra dei cent’anni, i Comuni e l’età medievale lasciano spazio alle Signorie, a Roma papa Pio II lancia la crociata contro i turchi, la pace di Lodi garantisce una tregua tra gli Stati della penisola. Intraprendente e ambizioso, Francesco Sforza, il primogenito di Muzio Attendolo che era nato a Cotignola, farà di Milano una città dinamica e moderna. Al suo fianco la moglie, Bianca Maria Visconti, donna volitiva e intelligente, che avrà un ruolo tutt’altro che marginale nella gestione delle alleanze politiche del Ducato. Carlo Maria Lomartire, milanese, è giornalista e autore di biografie e saggi storico-politici. Per Mondadori ha scritto: Mattei (2004), Insurrezione (2006), Il bandito Giuliano (2007), Il qualunquista (2008); con Gabriele Albertini Nella stanza del sindaco (2006) e con Paolo Brichetto Arnaboldi Memorie di un partigiano aristocratico (2007). L’evento è a ingresso libero e gratuito; per informazioni chiamare l’Urp del Comune di Cotignola al numero 0545 908826 email urp@comune.cotignola.ra.it.