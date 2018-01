Liliana Casadei presenta il libro "Le imperfezioni"

Venerdì 19 gennaio alle 18 Liliana Casadei, accompagnata da Simona Spinelli, presenta "Le imperfezioni" alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna.

Il libro. Successe tutto all'improvviso, come l’arte fa. Successe tutto guardando la magia di una mamma che portava il figlio sul portapacchi, con un ombrello legato per proteggerlo dal temporale, e lei con gli occhi stretti sotto la pioggia battente a pedalare.

E poi Ramon divenne un fiume in piena, parole nascoste salirono a galla, stravolgendo banali attimi. Nulla poteva più essere banale.

Nessun momento poteva esserlo. In quell'esatto istante qualcuno stava sicuramente nascendo e qualcuno morendo. Il mondo intero rimbombava di vita. Qualcuno si stava innamorando, qualcuno si stava bagnando sotto il diluvio, qualcuno stava piangendo e qualcuno ridendo per lo stesso motivo. Qualcuno stava diventando mamma o papà. Una donna scopriva di essere incinta, qualcuno faceva il primo passo sulle sue gambe e qualcuno stava facendo l’esame per prendere la patente, tenendo i denti stretti per la prova a sé stesso e gli occhi fissi sulla strada. E lui stava scrivendo.