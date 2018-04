Linda Traversi racconta il suo romanzo "Esco un attimo"

Venerdì 4 maggio alle 18 Linda Traversi è ospite alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, per raccontare il suo romanzo d'esordio: "Esco un attimo", edito da LuoghInteriori. Dialoga con l'autrice Massimo Padua.

Il libro. A volte basta solo un secondo per dare significato alla vita, per comprenderla e comprendersi: un ‘attimo’ che diventa ‘per sempre’. Troppi gli illustri pensatori che, in epoche diverse, hanno sostenuto che la vita non si misura in minuti, ma in attimi: come se in ciascuno dei nostri istanti fosse contenuto un ‘nocciolo’, il seme della nostra eternità e della nostra identità. Certo, in un mondo senza punti fermi, sapere dove è l’identità è per tutti una domanda senza risposta.

Esco un attimo di Linda Traversi prova a indicare, attraverso la storia di Giada – donna forte, indipendente e spigliata – una strada nuova e personalissima, per riuscire a capire e così ‘diventare’ chi siamo. Non sono sassolini, o briciole di pane, quelli che la protagonista getta per ritrovare la strada verso se stessa, ma semplici, icastiche, vive, ‘aguzze’ parole.