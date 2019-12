Linley Marthe e Rodney Holmes accompagnano Luca di Luzio nel “Globetrotter” tour

Giovedi 12 dicembre, il Mariani Club di Ravenna, ospita la tappa del tour invernale di Globetrotter, il concerto di presentazione dell’album “Globetrotter” del chitarrista Luca di Luzio che in questa serata viene accompagnato dal batterista pluripremiato ai Grammy Awards Rodney Holmes, dal bassista Linley Marthe, dal sassofonista Alessandro Fariselli e dal tastierista Alessandro Altarocca.

L’occasione per questa serata è la presentazione di “Globetrotter” l’album del chitarrista Luca di Luzio prodotto da Jimmy Haslip, membro fondatore dei celebri Yellowjackets e vincitore di numerosi Grammy Awards.

L’album di Di Luzio, uscito in anteprima negli USA lo scorso gennaio, ha raggiunto subito i primi posti delle Jazz Charts americane.

Globetrotter rappresenta un viaggio nella musica contemporanea dove jazz, funk, blues e musica latina si fondono in un percorso comune. I brani, tutti originali, sono scritti da Luca di Luzio, chitarrista che ha approfondito la conoscenza di diversi stili per distillare la propria visione musicale fondata su due caratteristiche: melodia e groove.

Ad affiancare Luca di Luzio nel tour invernale, una sezione ritmica internazionale e pluripremiata: alla batteria Rodney Holmes, premiato ai Grammy Awards come interprete del brano “Smooth” di Santana in “Supernatural”.

Un super talento dalle doti tecniche ed espressive fuori dal comune, è considerato un marziano del batterismo mondiale. Capace di spaziare dal funk fusion al main stream jazz, Rodney è noto per la sua ritmica solida e precisa, per il suo stile virtuoso ma sempre al servizio della musica.

Al basso elettrico Linley Marthe con il suo groove assassino ed un fraseggio personale ed inimitabile, è considerato dai critici uno dei migliori bassisti al mondo. Prima scelta di Joe Zawinul nell’ultima formazione del suo Syndacate.

Il concerto inizia alle ore 21.30 e prima del concerto l’Osteria dei Passatelli del Mariani Lifestyle organizza la cena con menù alla carta.