La Corelli porta in scena la lirica con "L'Elisir d'Amore" di Donizetti

La lirica fa il suo grande ritorno sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cervia domenica 24 marzo alle ore 18.00 con "L'Elisir d'Amore" di Gaetano Donizetti, celebre e amatissimo titolo che è stato scelto da LaCorelli per completare l'offerta di questa fortunata edizione di Moments Musicaux.

Affidato alla direzione di Alicia Galli e interpretato dal cast selezionato alla prima edizione di Audizioni Internazionali “Mario Del Monaco”, con l'Ensemble Tempo Primo e la Corale Quadrivium di Bologna, L'Elisir d'Amore va in scena per la regia di Lorenzo Giossi, che ha già firmato varie produzioni liriche di successo per LaCorelli.

Biglietti: Intero 10 €, Ridotto per Iscritti a questa newsletter: 8 €; Ridotto per membri di Associazioni di Promozione Culturale: 8 €; Ridotto per scritti ad una scuola di musica: 5 €; Ridotto per Studenti fino a 18 anni: 5 €; Ridotto per over 60: 5 €. I bambini sotto i 6 anni e diversamente abili entrano gratis. Per informazioni e prenotazioni: info@lacorelli.it / Tel: 339 6249299.