Live al museo con l’ensemble d’archi “Giuseppe Sarti” e Carlo Vistoli

Sabato 23 novembre, alle ore 18.30, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche, va in scena l’Accademia Musicale in Faenza, con l’ensemble d’archi “Giuseppe Sarti”, Marco Farolfi al fortepiano, Paolo Zinzani come direttore e violino solista e Carlo Vistoli quale controtenore, eseguendo brani di Antonio Pio, Paolo Alberghi, Giuseppe Sarti, oltre a Bach e Corelli.

Precede il concerto, alle ore 17, la visita guidata alla mostra “Picasso. La sfida della ceramica”, 50 pezzi unici provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso-Paris per raccontare il pensiero creativo dell’artista spagnolo nei confronti dell’argilla. Per partecipare alla visita guidata, prenotazione telefonica obbligatoria a ERF 0542 25747, entro venerdì 22 novembre.

Per la terza giornata del festival, ERF&TeatroMasiniMusica cambierà location, spostandosi al Museo Internazionale delle Ceramiche – fiore all’occhiello della città di Faenza. Città che in questa occasione offrirà allo spettatore il meglio delle proprie Arti, unendo le ceramiche che la rendono famosa in tutto il mondo alla tradizione musicale del territorio.

L’Accademia Musicale in Faenza si esibirà in un concerto di alto livello, incastonato di rarità, in buona parte dedicato ai compositori locali che nel XVIII secolo donarono preziosi contributi all’arte musicale sui palcoscenici più noti d’Europa. Il fiore all’occhiello dello spettacolo sarà il controtenore Carlo Vistoli, specialista mondiale in canto barocco, famoso per aver compiuto tournée in Europa, Asia e Australia. Il programma vocale-strumentale non potrà dunque che essere arricchito proprio grazie alla presenza di Vistoli, che sarà il miglior interprete possibile per l’anteprima del concerto di Paolo Alberghi – eseguito per la prima volta in tempi moderni.

Perno dell’esibizione sarà l’Ensemble di archi “Giuseppe Sarti”, formazione nata all’interno dell’omonima Scuola con l’obiettivo di riscoprire il repertorio barocco caratteristico della città. La formazione è in continuo divenire e oggi conta in tutto una ventina di elementi tra violini, viole, violoncelli, contrabbassi e cembali, che continuano a portare avanti un progetto di riscoperta di uno strumento ormai da pochi conosciuto come il fortepiano.

Fortepiano che sarà tutto nelle dita di Marco Farolfi, particolarmente apprezzato per la propria maestria nello studio del repertorio antico per tastiere. Perfezionatosi con illustri maestri sia in Clavicembalo che in Fortepiano, Farolfi è vincitore di diversi concorsi pianistici nazionali, ed è diplomato in Musica da Camera e Clavicembalo. Autore di numerose incisioni, ha appena pubblicato con Bongiovanni un cd con sonate a tre di Leo e Porpora realizzate con l’Ensemble Animantica.

Paolo Zinzani, direttore e violino solista, è invece un apprezzato musicista faentino e primo motore dello stesso Ensemble “Giuseppe Sarti”, conosciuto in tutto il territorio nazionale grazie alle numerose incisioni e alle esibizioni, tenuto soprattutto alla radio.

