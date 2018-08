Live e approfondimenti a "Area 51": Fluxus, Andrea Chimenti e tanti altri

Un attesissimo ritorno quello di Area51 Summer Festival, quest’anno protagonista di un’edizione speciale in scena tra la Darsena Pop Up e il Peter Pan, due tra le location più attive di Ravenna in cui il fil rouge è l’acqua, che unisce incredibilmente il centro della città al mare e a Marina di Ravenna.

Un programma musicale di gran qualità - tra cui spiccano Fluxus, Andrea Chimenti e Stella Maris – e ancora djset e workshop con stimati professionisti del settore sono la colonna portante di un imperdibile appuntamento a cui si accede, anche quest’anno, rigorosamente ad ingresso libero.

“Quella offerta da Area 51 Summer Festival – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili Valentina Morigi – è senz’altro una bellissima opportunità sia per i giovani del nostro territorio che per i turisti: tre serate, non solo di ottima musica, ma nelle quali sarà anche possibile conoscere più da vicino gli artisti protagonisti e altri ospiti, che della musica sono riusciti a fare non solo una passione ma un vero e proprio lavoro. Tutto questo a ingresso gratuito, quindi con una grande attenzione alla fruibilità da parte di tutti”.

Venerdì 3 agosto ci si sposta a Darsena Pop Up a Ravenna: aperitivo dalle 18.30 con dj-set Madesi (Area51 - Radio Città del Capo). A seguire i Live alle 19.30: ANDREA CHIMENTI canta DAVID BOWIE, Rigolò e Capitano Merletti.

Ultima serata sabato 4 agosto, di nuovo al Peter Pan di Marina: aperitivo dalle 18.00 con dj-set Madesi (Area51 - Radio Città del Capo). Live dalle 19.30: FLUXUS presenta il nuovo album "Non si sa dove mettersi", poi Lebowski e Jack Cannon.

Ai concerti e ai dj-set quest'anno si aggiungeranno anche dei workshop/incontri tenuti da alcuni degli ospiti del Festival, i quali avranno l'occasione di condividere le proprie esperienze e il proprio know-how con gli artisti e gli addetti ai lavori della città di Ravenna, creando un importante momento di formazione e di crescita all'interno della rassegna.

Venerdì 3/8 Luigi Bertaccini "Il presente e il futuro della radio" c/o Peter Pan - Marina di Ravenna, ore 16.00

Sabato 4/8 Andrea Chimenti "Il cantautore e lo scrittore: l'importanza del testo" c/o Darsena Pop Up - Ravenna, ore 11.00

Lucian Beierling (SOUNDREEF) "Gestione delle Royalties attraverso le nuove tecnologie" c/o Peter Pan - Marina di Ravenna, ore 16.00

Ingresso gratuito sia per i concerti che per i workshop.