Live in centro: Chris Forsyth & The Solar Motel Band

Chris Forsyth & The Solar Motel Band (USA) sono protagonisti al Moog di Ravenna giovedì 15 febbraio dalle ore 22.00 (Ingresso libero).

Chris Forsyth è un chitarrista in perfetto equilibrio tra la tradizione rock degli anni '70 e la sperimentazione contemporanea.

The Solar Motel Band lo accompagna ormai da qualche album e insieme masticano, interpretano e mutano generi musicali codificati con la pura ispirazione. Chris Forsyth è un anti eroe con la chitarra al collo, capace di blandire e plasmare i generi più codificati, destreggiandosi con maestria e mutando pelle allo stesso tempo, come solo i grandi chitarristi possono permettersi.

Dal 1998 ha espresso la propria tecnica chitarristica sia realizzando dischi in solo, sia con collaborazioni fra le quali spiccano le partecipazioni in importanti lavori di Phantom Limb e Peeesseye. Nel 2014 con la pubblicazione dell'album Solar Motel mette insieme Peter Kerlin al basso e Shawn Edward Hansen alle tastiere, dando inizio alla Solar Motel Band, tutt'oggi viva, vegeta e frizzante in questa formazione: Chris Forsyth, Paul Sukeena, Peter Kerlin, Steven Urgo.

Dreaming in the Non-dream è l'ultimo album del 2017, composto di soli 4 brani per una durata complessiva di 36 minuti e segue l'interminabile e furente "The Rarity of Experience del 2016. Inciso in brevissimo tempo per la Prestige, è un album spontaneo, libero e cristallino, registrato dopo pochissime prove, con pochi appunti in mano.