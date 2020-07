Il live tour di Lonely Planet a Ravenna: in bici fino al mare e visita ai mosaici

Sabato 4 luglio Ravenna è protagonista di Italia on the Road, il live tour di Lonely Planet, la regina delle guide di viaggio, che si articola con tre tappe in regione per raccontare l’Italia più bella e invitante. Il tour è partito il 29 giugno dalla Valle d’Aosta e si dipana in un viaggio che attraversa sette regioni, raccontato sui canali social di Lonely Planet Italia.

In Emilia-Romagna le tappe sono Ferrara, Ravenna e Rimini, ma sono previsti anche insoliti suggerimenti nel racconto itinerante del team composto da un instagrammer, un videomaker, due rappresentanti di Lonely Planet e due tecnici.

Live tour Italia on the road è organizzato da Lonely Planet con il patrocinio di Enit, Agenzia nazionale italiana turismo, insieme ad autori Lonely Planet, influencer, video maker, con il supporto di Repubblica.it ed emittenti radio nazionali, con l’obiettivo di riscoprire i luoghi conosciuti e quelli più insoliti per raccontare l’estate del Paese più bello del mondo dopo l’emergenza sanitaria.

"Come in altre iniziative del mio assessorato messe in campo questi anni – afferma Giacomo Costantini, assessore al Turismo - stiamo continuando a lavorare per aumentare la notorietà di Ravenna e siamo certi del grande ritorno di visibilità di questa operazione dove i contenuti online integreranno e aumenteranno il valore della guida cartacea: solo il portale lonelyplanetitalia.it registra ogni mese punte di 500.000 visite, mentre giornalmente i profili social di Lonely Planet Italia coinvolgono più di 250.000 follower, raggiungendo un pubblico di viaggiatori vastissimo”.

A Ravenna il tour darà spazio alla vita di spiaggia, con la biciclettata sulla diga foranea di Marina di Ravenna e il pranzo vista mare in uno stabilimento balneare. Nel pomeriggio visita ai mosaici Unesco della Città e ai suoi monumenti, per concludere la giornata nella suggestiva atmosfera della Darsena, alla scoperta della street art e dei suoi locali, dove il team di Lonely Planet si fermerà per aperitivo e cena.

Assieme all’Emilia Romagna sono protagoniste del progetto Valle d’Aosta, Piemonte, Marche, Toscana, Campania e Basilicata. Ad ispirare Italia on the road è la Guida dal titolo omonimo, da pochi giorni in libreria, di cui il live tour arricchisce le proposte, portando alla scoperta di nuovi ed originali itinerari da vivere in auto, moto, bicicletta e a piedi.