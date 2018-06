Lo scatenato trio delle L.A. Witch

Dopo il rovente concerto dello scorso inverno al Bronson, dalla California tornano le L.A. Witch, questa volta all’Hana-Bi di Marina Ravenna, per una serata decisamente rock’n’roll. Appuntamento martedì 19 giugno alle 21.30.

Le giovani Sade, Ellie e Irita vivono a Los Angeles e hanno costruito un immaginario traversale a partire dai maestri del garage 60s, su tutti The Pleasure Seekers e Sonic, con le influenze più disparate. Le hanno descritte come le eredi contemporanee del sound selvaggio dei Gun Club e dei primi X.

Il nome L.A. Witch è un nome improprio parziale: sebbene la band provenga da Los Angeles, non prendono parte a nessun tipo di stregoneria o rito magico. Tuttavia la loro capacità di evocare un tempo e un luogo specifici attraverso il loro sound suggerisce che la loro musica sia una sorta di magia. Sull’omonimo album di debutto, le chitarre e le vibranti e riverberate linee vocali, evocano il suono analogico di un pregiato 45 giri di una band di culto. Le melodie fuggono dal chewing-gum-pop preferendo atmosfere da foschia drogata, ammiccando alla gloria squallida di ballate minacciose; la produzione non può permettersi il wall-of-sound di Phil Spector, ma la semplice bellezza degli strumenti garantisca una tale grazia che rende superflui gli inganni da studio di registrazione; i testi sembrano discendenti più dai racconti sulla moralità in prima persona di Johnny Cash rispetto ai vuoti contenuti di gruppi pop prefabbricati. Questa non è musica per le masse; è musica per miscredenti, burn-out, sognatori inarrestabili e storici ossessivi.