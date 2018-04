Lo sciame di bici tra pedalate e gustosi ristori

Lo Sciame di biciclette è pronto a scattare a Cervia. Domenica 15 aprile si svolge la pedalata di circa 16 chilometri, aperta a tutti i cittadini, con qualsiasi tipo di bicicletta in compagnia dell’Assessore all’Ambiente Michela Lucchi. Partecipano il cantante Piero Focaccia e gli ex corridori professionisti di Cervia Francesco Menghi (era in squadra con Giovanni Cavalcanti e Davide Cassani) e Domenico Muccioli (era in squadra con Franco Bitossi).

Ritrovo alle 9,00 in Piazza Garibaldi e partenza alle 9,30. Sosta ristoro in programma alle ore 10.00 alla Casa delle Aie e rientro previsto per le 11,30 in Piazza Garibaldi. All’arrivo ristoro per tutti.

Ai partecipanti vengono distribuite pettorine fino ad esaurimento. L’assistenza sanitaria della manifestazione è garantita dalla Pubblica Assistenza della Città di Cervia. L’organizzazione declina ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere durante la pedalata.

In caso di pioggia la pedalata sarà rinviata a domenica 29 aprile.