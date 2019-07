Lo show dalla risata "contagiosa" di Bimbobell

Sabato 6 luglio, alle 21.00, la comicità per piccoli e grandi di Bimbobell arriva a Porto Corsini nella piazzetta di via Po.

Marcello Turroni, in arte Bimbobell, regalerà con il suo scoppiettante “Bimbobell Show” due ore di contagiosa allegria per tutti i bambini e adulti presenti.

Sì, contagiosa, perché se sono per primi i bambini a ridere e divertirsi con i travestimenti, le gag, i giochi, le canzoni di Bimbobell, presto anche gli adulti si lasciano conquistare dall’irresistibile ilarità dei giochi strampalati in cui sono coinvolti insieme ai figli.