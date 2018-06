Lo spettacolo del musical targato Cole Porter: ecco "Kiss Me, Kate"

Per chi conosce la gioia e la follia del teatro, e per chi non sa resistere a spiare dietro le quinte; per chi vuole ripassare Shakespeare e per chi vuole farsi trascinare dalle arguzie del jazz; per i romantici e per i cinici, e semplicemente per chi non vuole perdersi la festa: l’appuntamento è con il musical di Cole Porter Kiss Me, Kate al Teatro Alighieri il 7, 8 e 9 giugno (alle 20.30, sabato doppia recita 15.30 e 20.30). Con alle spalle più di mille performance a Broadway e traduzioni in dodici lingue, la pluripremiata creazione di Cole Porter arriva a Ravenna Festival - per l’edizione che celebra il contributo degli Stati Uniti alla musica come la conosciamo oggi - nella scoppiettante produzione dell’inglese Opera North, che coniuga le impeccabili invenzioni della musica di Porter a un cast brillante.

Shakespeare sbarca a Broadway e incontra il re del musical Cole Porter, pronto a prenderlo sottobraccio e introdurlo alle delizie musical americano - una storia impossibile fra Vecchio e Nuovo Mondo? Il successo immediato e travolgente di Kiss Me, Kate prova che questo implausibile matrimonio di genio è stato una delle cose migliori a essere mai accadute nella storia del musical: fin dalla prima al New Century Theatre nel 1948, la critica l’ha osannato e premiato con il primissimo Tony Award della storia, il pubblico ne ha cantato i numeri più celebri e teatri in tutto il mondo ne hanno fatto una hit irresistibile. D’altra parte Kiss Me, Kate non manca di nulla: ha la sottigliezza e prontezza di Shakespeare, una partitura che sa essere ora nostalgica e ora satirica - a turno brillante, sensuale, frizzante (non a caso è uno dei momenti migliori di tutta la scrittura di Porter) - e una storia irresistibile.

In breve: Fred Graham e Lilli Vanessi - lui attore, regista e produttore, lei diva di Hollywood - sono innamorati. Erano. L’occasione è la ricorrenza del primo anno trascorso dal loro divorzio, ma anche la messa in scena de La bisbetica domata di William Shakespeare, nella quale Fred e Lilli interpretano i protagonisti. Inevitabilmente vita dietro le quinte e vita sul palcoscenico si intrecciano e confondono, così il corteggiamento sul palco fra gli shakespeariani Kate e Petruchio si riflette nella tempestosa relazione fra gli attori principali. Gelosie, equivoci, gioco d’azzardo e persino due gangster che si ergono a paladini di Shakespeare, indispensabile a ogni corteggiamento che si rispetti; tutto in pastiche operatici, tenere ballate, numeri da club jazz cuciti insieme in un dramma sofisticato e multistrato, da vedere e rivedere.

“Kiss Me, Kate è una delizia di spettacolo,” commenta Richard Mantle, direttore di Opera North, “che vanta quella che è probabilmente la più ricca e meglio riuscita partitura per teatro di Cole Porter. È divertimento serio e la produzione di Opera North lo affronta con il rispetto che merita, adottando l’edizione critica della partitura curata da David Charles Abell e riconoscendo la vasta gamma di capacità musicali e drammatiche che richiede. Siamo entusiasti di riportare questa sbalorditiva produzione in scena quest’anno.”

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: da 18 euro (ridotti 15) a 60 euro (ridotti 55)

‘I giovani al festival’: fino a 14 anni, 5 euro; da 14 a 18 anni e universitari, 50% tariffe ridotte.