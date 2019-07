Lo spettacolo di marionette “Cose da Lupi”

Venerdì 5 luglio, ore 19.00, si tiene al Cisim di Lido Adriano il secondo appuntamento della rassegna estiva dedicata ai bambini e alle famiglie, Approdi - Ancoraggi di teatro, musica e Pic nic sul prato .

Ospite della serata è Manubrio Marionettes con lo spettacolo “Cose da Lupi”, dai 3 anni in su.

Lo spettacolo ha come protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose comparse. Evocando semplici azioni quotidiane si narrano le storie con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, creando immagini ironiche e divertenti. I luoghi di routine diventano sorprendenti scenari e le semplici azioni, come il fare colazione, portare via la spazzatura, mangiare, lavare o stirare si trasformano in immagini straordinarie che ci accompagnano nelle storie.

Ingresso: Adulti 5 euro – bambini fino ai 12 anni 2 euro – promo famiglia: 2 adulti + 2 bambini = 10 euro

La tessera è inclusa nel costo del biglietto

Ingresso riservato ai possessori di tessera AICS 2018/19