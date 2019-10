Lo Stefano Bedetti Quintet sul palco per omaggiare Horace Silver

Sabato 2 novembre, alle 21.30, il Mama's Club di Ravenna ospita sul palco lo Stefano Bedetti Quintet.

La band formata da Stefano Bedetti al sax, Rossella Cappadone alla voce, Daniele Santimone alla chitarra, Mauro Mussoni al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria, porta al Mama's un omaggio a Horace Silver.

Horace Silver (1928 – 2014), è stato un pianista e compositore statunitense. Noto per il suo stile giocoso e colorato di influenze funky e per i suoi contributi allo stile noto come hard bop, ha mostrato numerose influenze, soprattutto da parte della musica gospel, di quella africana e di quella latinoamericana.

Ingresso 12 euro.