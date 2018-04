“Lo Stretto Necessario”, secondo Giacomo Scudellari

Venerdì 27 aprile, al CISIM di Lido Adriano, Giacomo Scudellari presenta - in apertura a Flavio Giurato - il nuovo disco “Lo Stretto Necessario” uscito lo scorso 16 marzo per Brutture Moderne. Con lui sul palco una band formata da Francesco Giampaoli (basso), Luca Guidi (batteria) e Matteo Garattoni (chitarra e cori) (ore 21, contributo soci per la serata € 7).

Giacomo Scudellari è l'esatto contrario del solito cantautore triste e depresso. Anzi: quando sta bene lui scrive canzoni. Perché ama celebrare, come gli piace dire, “il gusto onesto della Gioia con la g maiuscola”. E così fa nel suo debutto da cantautore, prima opera sulla lunga distanza dopo l'ep “Santi o non Santi”, con la produzione di Francesco Giampaoli (Sacri Cuori, Classica Orchestra Afrobeat).

Insomma, non è un'opera triste “Lo Stretto Necessario”; è invece un lavoro all'insegna della sambuca – rigorosamente con “la mosca” dentro – come nel primo singolo “Cantico della sambuca”, presentato insieme ad un coloratissimo video realizzato da Davide Salvemini: una sorta di manifesto programmatico di tutte le canzoni del disco, con il loro sapore dolciastro, leggermente alcolico, da bevuta in allegria. Pronte a ribadire la necessità di “non commettere il crimine di accontentarsi, di sparare i propri colpi per terra, di rinchiudersi in un rassicurante acquario.”

Quello di Giacomo Scudellari è un cantautorato classico, che guarda devotamente alla tradizione dei Settanta ma la sposta verso altri lidi musicali, il più delle volte sorprendenti. Ci sono chitarre acustiche, bassi, batterie e accanto piano e tastiere, moog, trombe, tromboni e flicorni, mandole, e-bow, banjolele, addirittura duduk e launeddas. E' così che le tracce si muovono fra percussioni africane, cori sghembi, batterie metalliche alla Clash, imperiosi fiati morriconiani, mitraglie country, fanfare calypso come omaggi ad Harry Belafonte e paesaggi lunari. Il tutto illuminato a dovere dalla lanterna di Francesco Giampaoli, timoniere del disco, nonché guida di questa folle passeggiata oceanica.