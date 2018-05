"Log Off": mostra, laboratorio e Notte noir per "ricolllegarsi" con la realtà

Nell'ambito della quinta edizione di Scrittura Festival, arriva a Fusignano Log Off: sotto questo titolo si racchiudono tre iniziative, legate appunto al Festival, ovvero una mostra, un laboratorio e una conversazione con lo scrittore.

Il primo appuntamento è sabato 12 maggio alle 18 al centro culturale “Il Granaio”, in piazza Corelli 16, per l’inaugurazione della mostra “Log Off #1”, a cura di Crac - Centro in Romagna per la ricerca arte contemporanea, con opere di Alessia Agnoletti e Rosa Banzi.

La mostra utilizza la dimensione simbolica, narrativo-visiva, presentando opere grafiche in bianco e nero, pittoriche e installazioni ispirate al contatto col naturale e con elementi della natura. L’esposizione si ricollega anche alla manifestazione “Natural stkle” sugli stili di vita naturali, che si tiene a Fusignano dal 18 al 20 maggio, in collaborazione con la rete di imprese “Fusignano è più”. Presenterà inoltre opere fotografiche che faranno meditare e riconsiderare il valore simbolico di alcuni elementi della casa, anche attraverso un laboratorio performativo per coinvolgere il pubblico con Alessia Agnoletti, che si terrà venerdì 18 maggio alle 21.

L’esposizione, a ingresso libero, rimarrà allestita fino al 27 maggio il sabato dalle 15 alle 18, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, venerdì 18, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio dalle 20 alle 23.

Infine, mercoledì 23 maggio alle 21 in piazza Corelli ci sarà “Notte noir”, una conversazione con lo scrittore Stefano Tura, storico invitato Rai a Londra ed esperto del mondo britannico, e l’autrice Chiara Moscardelli, che parleranno del noir e il rapporto con la realtà.

“Log off” (“disconnettersi”) è un titolo e un’idea che nasce dalla constatazione che “come persone siamo sovraccarichi e frastornati dalla miriade di input che ci arrivano ogni giorno dai social media e da internet”, come spiegano gli organizzatori: “Per non perdere l’orientamento e i punti cardinali della vita, la coscienza ci dice che è necessario prendersi il tempo per staccare la spina. I dispositivi virtuali tengono spesso distanti da contatti diretti con emozioni, relazioni, natura e realtà”.

Le iniziative sono organizzate dallo Scrittura Festival in collaborazione con il Comune di Fusignano.