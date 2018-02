Lòm a mêrz: corse, concerti, falò e buffet nelle Terre del Lamone

Da sabato 24 febbraio a sabato 3 marzo alcune località lungo il fiume Lamone organizzano eventi dedicati ai Lòm a mêrz, con l'accensione di "focarine" e ritrovi conviviali per festeggiare e rivivere insieme i riti delle Terre del Lamone.

Secondo la tradizione, infatti, gli ultimi tre giorni di febbraio e i primi tre di marzo, sul far della sera, i contadini accendevano grandi fuochi nei campi, per scongiurare la malasorte e ricacciare il freddo dell’inverno bruciando i rami secchi delle potature e invitando così la buona stagione con l’auspicio di rigogliosi raccolti.

Si inizia sabato 24 febbraio con La Corsa dal Fugarén: a spas da i capèn a l’êrzan de’ Lamon, camminata non competitiva a carattere ricreativo ludico motorio aperta a tutti, organizzata dal Gruppo Sportivo Lamone di Russi, in collaborazione con l'associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri. Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti a partire dalle 14 presso l'etnoparco Villanova delle Capanne, in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo (info www.gslamone.blogspot.it, 335 6933050).

Sempre sabato 24 febbraio prende il via il calendario degli appuntamenti di Lòm a mêrz. Il ritrovo è a Pieve Cesato alle 17 presso Cà Sgnurena, con visita guidata alla casa museo di Valeriano Tassinari, accensione del falò e buffet romagnolo (prenotazione obbligatoria entro due giorni prima dell’evento al 328 0134687) e a Santerno, alle 18, presso l’Orto Biologico Radisa, dove in collaborazione con l’associazione Le Ammonite sono previsti balli e buffet attorno al falò con le Femme Folk (info 338 3829583).

Domenica 25 febbraio è la volta di Crespino del Lamone, che festeggerà a partire dalle 20 presso il locale circolo sportivo (info 055 804712). Mercoledì 28 febbraio si proseguirà a Traversara, dalle 20, con falò ai piedi dell'argine del fiume e ristoro a base di salsiccia e pancetta presso l'ex cinema (info 333 2569379). Venerdì 2 marzo Villanova di Bagnacavallo e Santerno festeggeranno insieme sull'argine sinistro e destro del Lamone, presso il ponte della Pace, con una grande grigliata, dolci e vin brulé a partire dalle 20 (info 0545 47122 – 328 2820989). Sabato 3 marzo la serie di manifestazioni si concluderà a Casaglia, con ritrovo alle 17 nella piazza principale e festa presso il circolo ricreativo (prenotazione obbligatoria entro due giorni prima dell’evento allo 055 8402810).

Le iniziative rientrano nel progetto Lamone Bene Comune, per far rivivere i rituali della terra, alla riscoperta della tradizione e della socialità.